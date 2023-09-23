На Тернопольщине учитель в свободное время сбывала наркотики

В Тернопольской области учителя приговорили к 6 годам тюрьмы за сбыт амфетамина. Женщина вместе с сожителем продавала наркотики жителям Борщевского района.

Об этом сообщили в Тернопольской областной прокуратуре.

Правоохранители задержали ее после того, как произвели контрольную закупку психотропов. В свободное от работы время она продавала наркотики, которые ей снабжал сожитель.

Хотя во время судебных заседаний женщина отрицала свою причастность к совершению преступления, суд признал достаточными и объективными доказательства ее вины.

Следующие 6 лет она может провести за решеткой. Судебное производство по другому фигуранту дела остановлено в связи с прохождением им военной службы по мобилизации. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в Одессе умер ребенок от передозировки наркотиками.

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