В Минобороны РФ подсчитали, сколько ракет им удалось сбить в Крыму

Вчера 22 сентября украинские силы поразили штаб Черноморского флота РФ в Крыму.
В Министерстве обороны РФ говорят, что на этой неделе уничтожили пять крылатых ракет, противокорабельную ракету "Нептун", а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов.
Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Ими Украина "целилась" по объектам на полуострове, заявило российское министерство", — отметили в РФ.
"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сказал, что по итогам утренней ракетной атаки были обнаружены обломки "сбитой" ракеты на территории парка Учкуевка.
"Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб", — сказал он.
Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота сегодня, 22 сентября, повреждено историческое здание. Также известно об одном погибшем.
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