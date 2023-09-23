В Минобороны РФ подсчитали, сколько ракет им удалось сбить в Крыму

В Министерстве обороны РФ говорят, что на этой неделе уничтожили пять крылатых ракет, противокорабельную ракету "Нептун", а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Ими Украина "целилась" по объектам на полуострове, заявило российское министерство", — отметили в РФ.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сказал, что по итогам утренней ракетной атаки были обнаружены обломки "сбитой" ракеты на территории парка Учкуевка.

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"Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб", — сказал он.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота сегодня, 22 сентября, повреждено историческое здание. Также известно об одном погибшем.

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