У Рівненській області задушилося 2-місячне немовля

Матір хлопчика виявила його мертвим, коли прокинулася.

У селі Могиляни Рівненської області правоохоронці розслідують випадок смерті 2-місячного немовляти. Дитина спала разом із мамою у ліжку, а коли жінка прокинулася, виявила свого сина мертвим.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Рівненської області.

Подія сталася учора, 8 червня. До поліції звернулися медики "швидкої" і повідомили, що у селі Могиляни вони констатували смерть немовляти.

Правоохоронці, які прибули на виклик, ознак насильницької смерті на тілі дитини не виявили. За словами 26-річної матері дитини, вона спала разом з сином, вранці його погодувала, а вже за годину виявила сина мертвим.

"Відповідно до лікарського свідоцтва смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії від закриття рота і носа м’яким предметом, випадкове удушення в ліжку під час сну. У рамках кримінального провадження призначено судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину смерті", - розповіли у поліції.

Зазначається, що родина благонадійна, на обліку соцслужб не перебуває, на приймання до лікаря матір з дитиною ходили регулярно. В родині є ще двоє малолітніх дітей.

Нагадаємо, що у Рівненській області кіт вмостився на голову 4-місячного немовляти і задушив його.

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