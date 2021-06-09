В Ровенской области задушился 2-месячный младенец

Мать мальчика обнаружила его мертвым, когда проснулась.

В селе Могиляны Ровненской области правоохранители расследуют случай смерти 2-месячного младенца. Ребенок спал вместе с мамой в постели, а когда женщина проснулась, обнаружила своего сына мертвым.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Ровенской области.

Происшествие произошло вчера, 8 июня. В полицию обратились медики "скорой" и сообщили, что в селе Могиляны они констатировали смерть младенца.

Прибывшие на вызов правоохранители, признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили. По словам 26-летней матери ребенка, она спала вместе с сыном, утром его покормила, а уже через час обнаружила сына мертвым.

"Согласно врачебного свидетельства, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии от закрытия рта и носа мягким предметом, случайное удушение в постели во время сна. В рамках уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти", — рассказали в полиции .

Отмечается, что семья благонадежная, на учете соцслужб не состоит, на прием к врачу мать с ребенком ходили регулярно. В семье есть еще двое малолетних детей.

Напомним, что в Ровенской области кот сел на голову 4-месячного младенца и задушил его.

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