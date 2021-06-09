Украина против России: когда сборные могут встретиться в финальной части Евро-2020

Очный поединок принципиальных соперников можем увидеть уже в четвертьфинале.

Недавний скандал с новой формой сборной Украины подогрел интерес к потенциальному противостояние между "сине-желтыми" и командой Российской Федерации на Чемпионате Европы-2020.

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Вероятность увидеть очную встречу команд не так уж велика, но она существует. ТСН Проспорт рассмотрел варианты, когда Украина и Россия могут пересечься в финальном турнире Евро-2020.

Очевидно, для этого обеим сборным нужно преодолеть групповой этап, то есть занять первые два места в своих группах или войти в четверку лучших обладателей третьих мест.

Команда Андрея Шевченко по результатам жеребьевки попала в группу С, где ее соперниками будут Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Россияне же сыграют в квартете В вместе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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В 1/8 финала Украина и Россия пересечься не могут, но в случае успешного преодоления этой стадии в четвертьфинале их встреча уже возможна.

Если подопечные Шевченко выиграют свою группу, а команда РФ займет второе место, то четвертьфинальная битва Украины и России состоится 3 июля (18:00) в азербайджанском Баку.

Если же "сине-желтые" станут вторыми в своем квартете, а россияне финишируют первыми, то их принципиальный поединок в 1/4 финала состоится 2 июля (21:00) в немецком Мюнхене.

Конечно, все это возможно только исходя из турнирной сетки при условии, что УЕФА не станет принудительно разводить Украину и Россию на пути к финалу, как это постоянно происходит в квалификации на международные турниры на уровне клубов и сборных.

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