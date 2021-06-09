Украина против России: когда сборные могут встретиться в финальной части Евро-2020

Очный поединок принципиальных соперников можем увидеть уже в четвертьфинале.
Недавний скандал с новой формой сборной Украины подогрел интерес к потенциальному противостояние между "сине-желтыми" и командой Российской Федерации на Чемпионате Европы-2020.
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Вероятность увидеть очную встречу команд не так уж велика, но она существует. ТСН Проспорт рассмотрел варианты, когда Украина и Россия могут пересечься в финальном турнире Евро-2020.
Очевидно, для этого обеим сборным нужно преодолеть групповой этап, то есть занять первые два места в своих группах или войти в четверку лучших обладателей третьих мест.
Команда Андрея Шевченко по результатам жеребьевки попала в группу С, где ее соперниками будут Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Россияне же сыграют в квартете В вместе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
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В 1/8 финала Украина и Россия пересечься не могут, но в случае успешного преодоления этой стадии в четвертьфинале их встреча уже возможна.
Если подопечные Шевченко выиграют свою группу, а команда РФ займет второе место, то четвертьфинальная битва Украины и России состоится 3 июля (18:00) в азербайджанском Баку.
Если же "сине-желтые" станут вторыми в своем квартете, а россияне финишируют первыми, то их принципиальный поединок в 1/4 финала состоится 2 июля (21:00) в немецком Мюнхене.
Конечно, все это возможно только исходя из турнирной сетки при условии, что УЕФА не станет принудительно разводить Украину и Россию на пути к финалу, как это постоянно происходит в квалификации на международные турниры на уровне клубов и сборных.
Напомним, что:
- Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава".
- Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессоре.
- В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.
- Поддержали Украину посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым — это Украина".
- Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми.
- Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.