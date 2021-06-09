Україна проти Росії: коли збірні можуть зустрітися у фінальній частині Євро-2020

Очний поєдинок принципових суперників можемо побачити вже у чвертьфіналі.

Нещодавній скандал з новою формою збірної України підігрів інтерес до потенційного протистояння між "синьо-жовтими" та командою Російської Федерації на Чемпіонаті Європи-2020.

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Ймовірність побачити очну зустріч команд не така вже й велика, але вона існує. ТСН Проспорт розглянув варіанти, коли Україна та Росія можуть перетнутися у фінальному турнірі Євро-2020.

Очевидно, для цього обом збірним потрібно подолати груповий етап, тобто посісти перші два місця в своїх групах або увійти до четвірки найкращих володарів третіх місць.

Команда Андрія Шевченка за результатами жеребкування потрапила до групи С, де її суперниками будуть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія. Росіяни ж зіграють у квартеті В разом з командами Бельгії, Данії та Фінляндії.

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В 1/8 фіналу Україна та Росія перетнутися не можуть, але в разі успішного подолання цієї стадії у чвертьфіналі їхня зустріч вже можлива.

Якщо підопічні Шевченка виграють свою групу, а команда РФ посяде друге місце, то чвертьфінальна битва України та Росії відбудеться 3 липня (18:00) в азербайджанському Баку.

Якщо ж "синьо-жовті" стануть другими у своєму квартеті, а росіяни фінішують першими, то їхній принциповий поєдинок в 1/4 фіналу відбудеться 2 липня (21:00) в німецькому Мюнхені.

Звичайно, все це можливо лише з огляду на турнірну сітку за умови, що УЄФА не стане примусово розводити Україну та Росію на шляху до фіналу, як це постійно відбувається у кваліфікації на міжнародні турніри на рівні клубів і збірних.

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