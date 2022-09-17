У Рівному чоловік застрелив собаку: момент потрапив на камери

У Рівному чоловік застрелив собаку, сталось це у світлу пору доби.

Момент злочину зафіксувала камера спостереження й відео почало ширитись соцмережами.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

До поліції надійшло повідомлення 31-річної рівнянки, що невідома особа вистрілила із невідомого предмету в її собаку.

На місце події виїхали патрульні поліцейські: вони відібрали заяву та викликали ветеринара. Втім, чотирилапу врятувати не вдалося.

Слідчі Рівненського РУП за фактом жорстокого поводження із твариною розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 299 КК України.

Нагадаємо, в Одесі зафільмували випадок жорстокого поводження з твариною. Літня жінка била свого пса бійцівської породи повідцем по морді.

В Україні від 8 серпня 2021 року набув чинності закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварин забороняється бити і завдавати їм болю.

Несли собаку на плечах до польського кордону аби врятувати тварину від війни!

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