У трьох містах Одеської області питна вода не відповідає санітарним нормам: де саме

У трьох містах Одеської області питна вода не відповідає санітарним нормам: де саме

Спеціалісти відібрали 85 проб питної води.

Питна вода у містах Болград, Арциз та Вилкове, а також у селах і селищах Білгород-Дністровського, Роздільнянського, Подільського та Ізмаїльського районів не відповідає санітарним нормам.

Про це повідомили у пресслужбі обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Від 11 до 17 вересня відібрали 85 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 79 проб – на санітарно-хімічні.

З них 10 проб не відповідають санітарно-хімічним нормам, а саме у містах Болград, Арциз та Вилкове, а також у селі Жеребкове.

Санітарно-мікробіологічним нормам не відповідають 9 проб питної води: у селищі Окни та селах Шабо, Жеребкове і Новомиколаївка.

Із 11 проб питної води, відібраних в Одесі, санітарним вимогам відповідають усі зразки.

Інформацію про всі виявлені "нестандартні" проби направили до міських та районних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування та управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Нагадаємо, уряд планує покращити якість питної води в Україні. Відповідний законопроєкт вже ухвалили в рамках однойменної державної програми. На забезпечення українців якісною питною водою уряд планує витратити майже тридцять мільярдів гривень. Гроші підуть на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт водопровідних мереж, а також очисних споруд і мереж водовідведення.

В Україні сьогодні майже третина водопровідних мереж і 40% мереж водовідведення перебувають в аварійному стані та потребують негайної заміни. А в дев'яти областях країни воду привозять і подають за графіком. Це майже триста тисяч українців.

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