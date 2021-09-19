Різко похолодає: народний синоптик попередив про заморозки у вересні

Натомість у жовтні очікується потепління.
В Україні у вересні різко похолодає. Також у перший місяць осені очікують на заморозки.
Про це в коментарі Obozrevatel розповів народний синоптик Леонід Горбань.
За даними синоптика, у другій половині вересня в Україні слід очікувати на різке похолодання. Також у центральних областях від 25 вересня очікуються перші заморозки. Найтепліше буде на півдні України.
Леонід Горбань також додав, що у жовтні в Україні очікується потепління. Температура повітря підніметься до 21 градуса.
Нагадаємо, в Україні 19 вересня очікується погіршення погоди. Через це в деяких областях оголошено про I рівень небезпечності, жовтий.