Різко похолодає: народний синоптик попередив про заморозки у вересні

Різко похолодає: народний синоптик попередив про заморозки у вересні

Натомість у жовтні очікується потепління.

В Україні у вересні різко похолодає. Також у перший місяць осені очікують на заморозки.

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Про це в коментарі Obozrevatel розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За даними синоптика, у другій половині вересня в Україні слід очікувати на різке похолодання. Також у центральних областях від 25 вересня очікуються перші заморозки. Найтепліше буде на півдні України.

Леонід Горбань також додав, що у жовтні в Україні очікується потепління. Температура повітря підніметься до 21 градуса.

Нагадаємо, в Україні 19 вересня очікується погіршення погоди. Через це в деяких областях оголошено про I рівень небезпечності, жовтий.

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