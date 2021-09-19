Резко похолодает: народный синоптик предупредил о заморозках в сентябре

Зато в октябре ожидается потепление.
В Украине в сентябре резко похолодает. Также в первый месяц осени ожидают заморозки.
Об этом в комментарии Obozrevatel рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
По данным синоптика, во второй половине сентября в Украине следует ожидать резкого похолодания. Также в центральных областях от 25 сентября ожидаются первые заморозки. Теплее всего будет на юге Украины.
Леонид Горбань также добавил, что в октябре в Украине ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до 21 градуса.
Напомним, в Украине 19 сентября ожидается ухудшение погоды. Из-за этого в некоторых областях объявлено о I уровень опасности, желтый.