Резко похолодает: народный синоптик предупредил о заморозках в сентябре

Резко похолодает: народный синоптик предупредил о заморозках в сентябре

Зато в октябре ожидается потепление.

В Украине в сентябре резко похолодает. Также в первый месяц осени ожидают заморозки.

Также читайте В Украине из-за непогоды 32 населенных пункта остались без электричества

Об этом в комментарии Obozrevatel рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По данным синоптика, во второй половине сентября в Украине следует ожидать резкого похолодания. Также в центральных областях от 25 сентября ожидаются первые заморозки. Теплее всего будет на юге Украины.

Леонид Горбань также добавил, что в октябре в Украине ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до 21 градуса.

Напомним, в Украине 19 сентября ожидается ухудшение погоды. Из-за этого в некоторых областях объявлено о I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине: страна окажется в плену дождей - их следует ожидать почти во всех областях

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку