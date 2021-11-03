У Вінницькій області в ДТП загинув 13-річний хлопчик

У Вінницькій області в ДТП загинув 13-річний хлопчик

Хлопець їхав на велосипеді.

Поблизу села Агрономічне у Вінницькій області в середу, 3 листопада, ДТП загинув 13-річний хлопчик.

Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області.

ДТП сталась о 17:30. Хлопець їхав дорогою на велосипеді, де його збив автомобіль Ford Fusion. За кермом транспортного засобу був 60-річний житель м. Рівне. Підліток від отриманих травм помер на місці аварії.

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

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