Найцікавіші івенти листопада у Києві

Розважатися багато, різноманітно та якісно – нехай це буде нашим девізом листопада 2021 року!

4, 11, 18, 26 листопада — "КАБАРЕ" від Freedom Jazz

Прекрасні Freedom Jazz girls band влаштовують вибухові та дивовижні вечірки Caribbean Jazz Dinner Show. Тут на вас чекає стильна та затишна атмосфера, грандіозна режисура від Олени Коляденко і, звичайно, найкраща джазова музика у світі. Нова програма від джазеток включає в себе найкращі твори за всю їхню історію – це й оригінальні хіти гурту та світові у справжніх аранжуваннях.

Квитки: 490-1490 грн.

Локація: Caribbean Club, вул. С. Петлюри, 4.

4 листопада – "Білка, яка прожила 100 років"

Дуже загадкова, сентиментальна та світла вистава. Цю історію про почуття та життя вирішив розповісти режисер Стас Жирков. У ролі Білки – Віталіна Біблів.

Квитки: 450 грн.

Локація: Київський академічний театр "Золоті ворота", вул. Шовковична, 7А.

6 листопада – Tale Of Us

Tale Of Us – один із найактуальніших техно-дуетів у світі. Його кілька років тому заснували двоє пекучих італійців, які, наважившись створювати незалежну музику, кинули навчання в Мілані та вирушили до Берліна.

Тепер Tale Of Us визнані засновниками романтичного та чуттєвого техно, які успішно відкривають світові нові таланти через власний лейбл Afterlife, а їхні однойменні вечірки стали культовими на найкращих фестивалях світу. Дует приїде до Києва зі свіжою ексклюзивною програмою. Вони зокрема представлять новий реліз із Пітом Тонгом за мотивами творення "Час" Ганса Циммера.

Квитки: від 1300 грн.

Локація: M82, вул. Межигірська, 82.

7 листопада – Олег Скрипка та Pinky Band

Творчий геній Олега Скрипки, здається, ніколи не втратить актуальності. Тепер він постане у новому амплуа та в оточенні чарівних Pinky Band.

Квитки: 575-775 грн

Локація: Docker Pub, вул. Богатирська, 25.

9 листопада – мультимедійна опера Salome tech

9 листопада відбудеться показ неймовірної мультимедійної опери Ріхарда Штрауса "Саломея" за п'єсою Оскара Вайльда. Постановку, яку створили за підтримки Українського культурного фонду, можна одночасно побачити і онлайн, і наживо.

На вас чекають доповнена реальність та мультимедійні та голографічні технології у поєднанні з сучасною електронною музикою та класичним вокалом.

Усі деталі проведення івенту дізнавайтесь на Facebook-сторінці заходу.

11 листопада – MEOW STAND UP

А як щодо затишного стендапу ввечері? Завжди красива Воздвиженка, вишуканий 32 Jazz Club та винятково витончені жарти – чудова ідея для втечі від сезонної хандри.

Квитки: 350-590 грн

Локація: 32 Jazz Club, вул. Воздвиженська, 32.

15 листопада – Ваня Якимов. Поезія "Срібного віку"

Молодий романтичний київський поет прочитає красиві вірші. І це будуть найкращі вірші минулого століття. Прекрасний івент для справжніх романтиків, а всі ми в глибині душі такі…

Квитки: 190-590 грн.

Локація: Pepper's Club, вул. Московська, 8, корпус 7

18 листопада — ALLOISE

Магнетична діва незалежної української музичної сцени повертається. У Pepper's Club у лірично-камерній атмосфері ALLOISE виступить із новими піснями, не забувши, звичайно, потішити шанувальників улюбленими хітами. Ще один сюрприз – спеціальним гостем вечора стане молодий репер OTOY.

Квитки: від 250 грн.

Локація: Pepper's Club, вул. Московська, 8, корпус 7

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