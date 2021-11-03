Самые интересные ивенты ноября в Киеве

Развлекаться много, разнообразно и качественно – пусть это будет нашим девизом ноября 2021!

4, 11, 18, 26 ноября – "КАБАРЕ" от Freedom Jazz

Прекрасные Freedom Jazz girls band устраивают взрывные и умопомрачительные вечеринки Caribbean Jazz Dinner Show. Здесь вас ждет стильная и уютная атмосфера, грандиозная режиссура от Елены Коляденко и, конечно, лучшая джазовая музыка в мире. Новая программа от джазеток включает в себя лучшие произведения за всю их историю – это и оригинальные хиты группы и мировые в подлинных аранжировках.

Билеты: 490-1490 грн.

Локация: Caribbean Club, ул. С. Петлюры, 4.

4 ноября – "Белка, которая прожила 100 лет"

Очень загадочный, сентиментальный и светлый спектакль. Эту историю о чувствах и жизни решил рассказать режиссер Стас Жирков. В роли Белки – Виталина Библив.

Билеты: 450 грн.

Локация: Киевский академический театр "Золоті ворота", ул. Шелковичная, 7А.

6 ноября – Tale Of Us

Tale Of Us – один из самых актуальных техно-дуэтов в мире. Его несколько лет назад основали двое жгучих итальянцев, которые, решившись создавать независимую музыку, бросили учебу в Милане и отправились в Берлин.

Теперь Tale Of Us признаны основателями романтичного и чувственного техно, успешно открывают миру новые таланты через собственный лейбл Afterlife, а их одноименные вечеринки стали культовыми на лучших фестивалях мира. Дуэт приедет в Киев со свежей эксклюзивной программой. В том числе они представят новый релиз с Питом Тонгом по мотивам творения "Время" Ханса Циммера.

Билеты: от 1300 грн.

Локация: M82, ул. Межигорская, 82.

7 ноября – Олег Скрипка и Pinky Band

Творческий гений Олега Скрипки, похоже, никогда не потеряет актуальность. Теперь он предстанет в новом амплуа и в окружении очаровательных Pinky Band.

Билеты: 575-775 грн

Локация: Docker Pub, ул. Богатырская, 25.

9 ноября – мультимедийная опера Salome tech

На 9 ноября назначен и показ невероятной мультимедийной оперы Рихарда Штрауса "Саломея" по пьесе Оскара Уайльда. Постановку, которую создали при поддержке Украинского культурного фонда, можно будет одновременно увидеть и онлайн, и вживую.

Вас ждут дополненная реальность и мультимедийные и голографические технологии в соединении с современной электронной музыкой и классическим вокалом.

Все детали проведения ивента узнавайте на Facebook-странице мероприятия.

11 ноября – MEOW STAND UP

А как насчет уютного стендапа ноябрьским вечером? Всегда красивая Воздвиженка, изысканный 32 Jazz Club и исключительно изящные шутки – отличная идея для побега от сезонной хандры.

Билеты: 350-590 грн

Локация: 32 Jazz Club, ул. Воздвиженская, 32.

15 ноября – Ваня Якимов. Поэзия "Серебряного века"

Молодой романтичный киевский поэт прочитает вам красивые стихи. И это будут самые лучшие стихи прошлого века. Прекрасный ивент для настоящих романтиков, а ведь все мы в глубине души такие…

Билеты: 190-590 грн.

Локация: Pepper's Club, ул. Московская, 8, корпус 7.

18 ноября – ALLOISE

Магнетическая дива независимой украинской музыкальной сцены возвращается. В Pepper's Club в лирично-камерной атмосфере ALLOISE выступит с новыми песнями, не забыв, конечно, побаловать поклонников любимыми хитами. И еще один сюрприз – специальным гостем вечера станет молодой рэпер OTOY.

Билеты: от 250 грн.

Локация: Pepper's Club, ул. Московская, 8, корпус 7.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку