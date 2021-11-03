Самые интересные ивенты ноября в Киеве

Развлекаться много, разнообразно и качественно – пусть это будет нашим девизом ноября 2021!
4, 11, 18, 26 ноября – "КАБАРЕ" от Freedom Jazz
Прекрасные Freedom Jazz girls band устраивают взрывные и умопомрачительные вечеринки Caribbean Jazz Dinner Show. Здесь вас ждет стильная и уютная атмосфера, грандиозная режиссура от Елены Коляденко и, конечно, лучшая джазовая музыка в мире. Новая программа от джазеток включает в себя лучшие произведения за всю их историю – это и оригинальные хиты группы и мировые в подлинных аранжировках.
Билеты: 490-1490 грн.
Локация: Caribbean Club, ул. С. Петлюры, 4.
4 ноября – "Белка, которая прожила 100 лет"
Очень загадочный, сентиментальный и светлый спектакль. Эту историю о чувствах и жизни решил рассказать режиссер Стас Жирков. В роли Белки – Виталина Библив.
Билеты: 450 грн.
Локация: Киевский академический театр "Золоті ворота", ул. Шелковичная, 7А.
6 ноября – Tale Of Us
Tale Of Us – один из самых актуальных техно-дуэтов в мире. Его несколько лет назад основали двое жгучих итальянцев, которые, решившись создавать независимую музыку, бросили учебу в Милане и отправились в Берлин.
Теперь Tale Of Us признаны основателями романтичного и чувственного техно, успешно открывают миру новые таланты через собственный лейбл Afterlife, а их одноименные вечеринки стали культовыми на лучших фестивалях мира. Дуэт приедет в Киев со свежей эксклюзивной программой. В том числе они представят новый релиз с Питом Тонгом по мотивам творения "Время" Ханса Циммера.
Билеты: от 1300 грн.
Локация: M82, ул. Межигорская, 82.
7 ноября – Олег Скрипка и Pinky Band
Творческий гений Олега Скрипки, похоже, никогда не потеряет актуальность. Теперь он предстанет в новом амплуа и в окружении очаровательных Pinky Band.
Билеты: 575-775 грн
Локация: Docker Pub, ул. Богатырская, 25.
9 ноября – мультимедийная опера Salome tech
На 9 ноября назначен и показ невероятной мультимедийной оперы Рихарда Штрауса "Саломея" по пьесе Оскара Уайльда. Постановку, которую создали при поддержке Украинского культурного фонда, можно будет одновременно увидеть и онлайн, и вживую.
Вас ждут дополненная реальность и мультимедийные и голографические технологии в соединении с современной электронной музыкой и классическим вокалом.
Все детали проведения ивента узнавайте на Facebook-странице мероприятия.
11 ноября – MEOW STAND UP
А как насчет уютного стендапа ноябрьским вечером? Всегда красивая Воздвиженка, изысканный 32 Jazz Club и исключительно изящные шутки – отличная идея для побега от сезонной хандры.
Билеты: 350-590 грн
Локация: 32 Jazz Club, ул. Воздвиженская, 32.
15 ноября – Ваня Якимов. Поэзия "Серебряного века"
Молодой романтичный киевский поэт прочитает вам красивые стихи. И это будут самые лучшие стихи прошлого века. Прекрасный ивент для настоящих романтиков, а ведь все мы в глубине души такие…
Билеты: 190-590 грн.
Локация: Pepper's Club, ул. Московская, 8, корпус 7.
18 ноября – ALLOISE
Магнетическая дива независимой украинской музыкальной сцены возвращается. В Pepper's Club в лирично-камерной атмосфере ALLOISE выступит с новыми песнями, не забыв, конечно, побаловать поклонников любимыми хитами. И еще один сюрприз – специальным гостем вечера станет молодой рэпер OTOY.
Билеты: от 250 грн.
Локация: Pepper's Club, ул. Московская, 8, корпус 7.