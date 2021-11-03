В Винницкой области в ДТП погиб 13-летний мальчик

Парень ехал на велосипеде.
Вблизи села Агрономическое в Винницкой области в среду, 3 ноября, ДТП погиб 13-летний мальчик.
Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.
ДТП произошло в 17:30. Парень ехал по дороге на велосипеде, где его сбил автомобиль Ford Fusion. За рулем транспортного средства находился 60-летний житель г. Ровно. Подросток от травм умер на месте аварии.
В полиции открыли производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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