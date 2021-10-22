У Житомирі посилюють карантин: що і коли зміниться у місті

У Житомирі посилюють карантин: що і коли зміниться у місті

Обмеження посилюють наступного тижня.

У Житомирі від вівторка, 26 жовтня, посилять карантинні обмеження через різке зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Житомирської міської ради.

"Посилені обмеження для представників бізнесу діятимуть з 26 жовтня. Ми поки ще не в "червоній" зоні, але прогнозуємо, що потрапити туди Житомир може у неділю, 24 жовтня, чи понеділок, 25 жовтня", - наголосив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Обмеження стосуються роботи продовольчих і непродовольчих ринків. Йдеться не тільки про дотримання соціальної дистанції, заповненості торгової площі не більше 50%. Працівники закладів мають мати сертифікат про вакцинацію - повну або однією дозою, або наявність негативного ПЛР-тесту, який діятиме лише 72 години. Відвідувачам дозволено перебувати там у захисних масках або респіраторах.

У мерії зазначають, що такі ж вимоги розповсюджуються на роботу закладів громадського харчування. Вони мають право працювати за умови заповненості на 50%.

Торгові центри, заклади торгівлі, перукарні та салони краси, готелі та хостели також зможуть працювати, якщо їх персонал матиме відповідні документи. Як повідомлялося, станом на 22 жовтня, вже другий день поспіль, в Україні знову зафіксували одразу два рекорди коронавірусу - 23 785 інфікованих та 614 смертей. Найбільше людей за минулу добу померло у Донецькій області - 94, Дніпропетровській області - 57, у Херсонській - 54, в Одеській - 45 та у Києві - 44. Читайте також: "Був єдиним сином у мами": у Чернігівській області від коронавірусу помер 15-річний підліток

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