В Житомире усиливают карантин: что и когда изменится в городе

В Житомире усиливают карантин: что и когда изменится в городе

Ограничения усиливают на следующей неделе.

В Житомире со вторника, 26 октября, усилят карантин из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета.

"Усиленные ограничения для представителей бизнеса будут действовать с 26 октября. Мы пока еще не в "красной" зоне, но прогнозируем, что попасть туда Житомир может в воскресенье, 24 октября, или в понедельник, 25 октября", — отметил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Ограничения касаются работы продовольственных и непродовольственных рынков. Речь идет не только о соблюдении социальной дистанции, заполненности торговой площади не более 50%. Работники учреждений должны иметь сертификат о вакцинации — полной или одной дозой, или наличие отрицательного ПЦР-теста, который будет действовать только 72 часа. Посетителям разрешено находиться там в защитных масках или респираторах.

В мэрии отмечают, что такие же требования распространяются на работу заведений общественного питания. Они имеют право работать при заполненности на 50%.

Торговые центры, учреждения торговли, парикмахерские и салоны красоты, гостиницы и хостелы также смогут работать, если их персонал будет иметь соответствующие документы. Как сообщалось, по состоянию на 22 октября, уже второй день подряд, в Украине снова зафиксировали сразу два рекорда коронавируса — 23 785 инфицированных и 614 смертей. Больше всего людей за минувшие сутки умерло в Донецкой области — 94, Днепропетровской области — 57, в Херсонской — 54, в Одесской — 45 и в Киеве — 44. Читайте также: "Был единственным сыном у мамы": в Черниговской области от коронавируса умер 15-летний подросток

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