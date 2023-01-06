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Україна розірвала угоду з РФ щодо експлуатації комплексу для "Сатани"

Україна розірвала угоду з РФ щодо експлуатації комплексу для "Сатани"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Україна розірвала угоду з РФ щодо експлуатації комплексу для "Сатани"

Фото: Вікіпедія

Уряд припинив дію угоди щодо обслуговування виготовленого в Україні ракетного комплексу, який стоїть на озброєнні в Росії, через докорінну зміну обставин її дії.

У п’ятницю, 6 січня, Кабінет міністрів України припинив дію угоди з російським урядом щодо подовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М, головною складовою якого є ракети РС-20 (за класифікацією НАТО SS-18 Satan — "Сатана").

Як повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено під час засідання уряду.

"Угода припинена у зв'язку з докорінною зміною обставин її дії, що виключить проведення сервісного обслуговування ракет стратегічного призначення 15П118М, що знаходяться в експлуатації в Росії", — цитує він ухвалене рішення.

Угоду з Російською Федерацією щодо обслуговування ракетного комплексу для ракет "Сатана" було укладено у лютому 2006 року.

Початковий гарантійний термін експлуатації комплексу, прийнятого на озброєння Ракетними військами стратегічного призначення Росії у період 1988-1992 років, становив 15 років. Росія планувала продовжити термін експлуатації "Сатани" до 30 років.

Відповідно до договору, його повинні були обслуговувати  Конструкторське бюро "Південне" імені М. Янгеля, яке у договорі називають головним розробником, і виробник - ДП "Південмаш імені О. Макарова”. 

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України припинив дію низки угод із Білоруссю. Зокрема, втратила чинність угода про повітряне сполучення, яка діяла від 1995 року.

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Дата публікації
Перегляди
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