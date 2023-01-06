Украина расторгла соглашение с РФ по эксплуатации комплекса для "Сатаны"

Правительство прекратило действие соглашения по обслуживанию изготовленного в Украине ракетного комплекса, стоящего на вооружении в России, из-за коренного изменения обстоятельств его действия.

В пятницу, 6 января, Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с российским правительством о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, главной составляющей которого являются ракеты РС-20 (по классификации НАТО SS-18 Satan — "Сатана").

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании правительства.

"Соглашение прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств его действия, что исключит проведение сервисного обслуживания находящихся в эксплуатации в России ракет стратегического назначения 15П118М", — цитирует он принятое решение.

Соглашение с Российской Федерацией по обслуживанию ракетного комплекса для ракет "Сатана" было заключено в феврале 2006 года.

Начальный гарантийный срок эксплуатации комплекса, принятого на вооружение Ракетными войсками стратегического назначения России за период 1988-1992 годов, составил 15 лет. Россия планировала продлить срок эксплуатации "Сатаны" до 30 лет.

Согласно договору его должны были обслуживать Конструкторское бюро "Южное" имени М. Янгеля, которое в договоре называют главным разработчиком, и производитель — ГП "Южмаш имени А. Макарова”.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины прекратил действие ряда соглашений с Беларусью. В частности, утратило силу соглашение о воздушном сообщении, которое действовало с 1995 года.

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