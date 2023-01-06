"Продукт для устрашения": эксперт усомнился в грозности российских "Цирконов"

Военный эксперт Александр Коваленко усомнился в грозности российского "оружия возмездия" — гиперзвуковых ракет "Циркон", которыми Кремль решил попугать страны Запада. Это оружие, которому, по словам Путина, нет аналогов, установлено на фрегате "Адмирал Горшков", недавно отбывшему в далекое плавание в Атлантический океан с заходом в Средиземное море.

В сообщении в своем Telegram-канале аналитик выразил сомнение в способности России нанести массированный удар этим "новейшим оружием", которое может оказаться не таким грозным, как о нем говорят.

Коваленко подчеркнул, что Россия всегда завышает официальные характеристики оружия, как показала война в Украине. Так что в характеристиках "Циркона" тоже можно усомниться.

В этом контексте он напомнил о гиперзвуковых ракетах Х-47м2 "Кинжал", которые являются критически дефицитной продукцией. В РФ не могут наладить их массовое производство из-за катастрофической зависимости от иностранных микросхем.

"С "Цирконом", который сначала был проблематичной ракетой, такая же ситуация и даже хуже. Например, испытания "Циркона" стартовали в 2016, и за этот период было осуществлено 9 пусков. То есть, 1-2 в год. Для интенсивных испытаний количественный показатель такой себе", — отметил Коваленко.

Он добавил, что эта ракета собиралась чуть ли не вручную. А сейчас "Цирконы" не собираются вообще из-за санкций.

"Грубо говоря, боезапас "Цирконов" в России можно оценивать как штучный. Сколько их? 2? 4? Ну, точно не десятки или сотни, чтобы позволить себе засыпать страны НАТО "оружием возмездия". Фактически, грубо говоря, некий "Кинжал" "морское базирование, штучный продукт для устрашения", — подытожил эксперт.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин 4 января отправил в плавание военный корабль, вооруженный новыми гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", которые, по его словам, уникальны в мире.

Соратник Путина и известный кремлевский шут Дмитрий Медведев пригрозил, что фрегат с гиперзвуковыми ракетами "приведет в сознание любого, кто будет представлять прямую угрозу России", заявив, что он отправился "к берегам стран НАТО".

История создания новой российской ракеты "Циркон", которой Путин пугает мир

Напомним, последнее испытание ракеты "Циркон" прошло в мае 2022 года в Баренцевом море недалеко от границы Финляндии.

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