Україна на Генасамблеї ООН буде домагатися ухвалення резолюції, на якій надалі базуватиметься створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих Росією.

Україна вимагатиме від Росії щонайменше 300 млрд доларів репарацій за збитки, завдані внаслідок вторгнення РФ.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська виданням медіагрупи Funke, пише Deutsche Welle.

Очільник Мін'юсту зазначив, що на Генеральній Асамблеї ООН Україна буде домагатися ухвалення резолюції, на якій надалі базуватиметься створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

"Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю агресивною війною", – сказав Малюська.

Зазначається, що втрати, які були завдані Україні внаслідок російського повномасштабного вторгнення, є значно вищими. Проте згадана сума відповідає активам Банку Росії у країнах G7, які зараз заморожені через санкцій. Малюська вимагав доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств та конфіскованої власності російських олігархів. Міністр додав, що інформацію про російські активи також має надати Німеччина.

Нагадаємо, станом на 1 серпня 2022 року обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури збільшився до 108,3 млрд доларів або 2,9 трлн гривень.

Також варто зазначити, що реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2%, якщо порівняти з показником минулого року. Темпи відновлення економіки залежать від ситуації на фронті.

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