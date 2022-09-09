Украина на Генассамблее ООН будет добиваться принятия резолюции, на которой в дальнейшем будет базироваться создание международного механизма возмещения ущерба, нанесенного Россией.

Украина потребует от России не менее 300 млрд долларов репараций за ущерб, нанесенный в результате вторжения РФ.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска изданием медиагруппы Funke, пишет Deutsche Welle.

Глава Минюста отметил, что на Генеральной Ассамблее ООН Украина будет добиваться принятия резолюции, на которой в дальнейшем будет базироваться создание международного механизма возмещения ущерба.

"Мы хотим получить компенсацию за все убытки, которые Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", – сказал Малюска.

Отмечается, что потери, нанесенные Украине в результате российского полномасштабного вторжения, значительно выше. Однако данная сумма соответствует активам Банка России в странах G7, которые сейчас заморожены из-за санкций. Малюска требовал доступа к этим средствам, а также зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов. Министр добавил, что информацию о российских активах также должна предоставить Германия.

Напомним, по состоянию на 1 августа 2022 года объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры увеличился до 108,3 млрд долларов или 2,9 трлн гривен.

Также следует отметить, что реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению с показателем прошлого года. Темпы обновления экономики зависят от ситуации на фронте.

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