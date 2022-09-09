19-летний испанский теннисист произвел фурор среди болельщиков трюком на US Open: видео

Юный теннисист из Испании Карлос Алькарас стал автором шедеврального удара во время 1/4 финала Открытого чемпионата США.

19-летний испанец во время второго сета против представителя Италии Янника Синнера нанес невероятный удар.

Так, при счете 6:5 по геймам на подаче Синнера испанец рискнул отбить мяч ракеткой из-за спины. Это произвело фурор на стадионе. А когда Карлос еще и выиграл эту подачу, зрители сошли с ума от радости.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом.

Сам матч завершился со счетом 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3 в пользу Алькараса. В полуфинале юный теннисист встретится с американцем – Фрэнсисом Тьяфо. Ранее он выбил из турнира легендарного Рафаэля Надаля.

В параллельной паре норвежцу Касперу Рууду будет противостоять игрок без страны Карен Хачанов;

Алькарас сеяный на US Open под третьим номером.

Ранее рассказывалось о том, что определились финалистки US Open-2022.