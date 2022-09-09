РФ завдала потужного удару по Харкову з РСЗВ: багато поранених, серед них - діти

Російська армія вдень 9 вересня завдала потужного удару по Харкову з реактивної системи залпового вогню. Відомо про прильот у Шевченковському районі міста. Поранено щонайменше 10 людей, серед них троє - діти.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, снаряди влучили в дитячий садок. Також спалахнула пожежа на автозаправці. Про постраждалих наразі невідомо.

"Є влучання в приватні будинки, у деяких із них пожежі. Також прильоти по дитячому будинку творчості і школи, по об'єкту спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині міста. Прошу всіх харків'ян бути максимально обережними та перебувати в укриттях", - написав він.

Нагадаємо, Росія завдала авіаудару по лікарні в Сумській області. Є постраждалі, приміщення зруйновано.

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