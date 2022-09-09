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Російські кораблі дуже бояться ракет Harpoon і "Нептун" - експерт

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Російські кораблі дуже бояться ракет Harpoon і "Нептун" - експерт

Фото: commons.wikimedia.org

Чорноморський флот РФ боїться протикорабельних ракет Harpoon та "Нептун".

Кораблі російського флоту, які перебувають у Чорному морі, дуже бояться протикорабельних ракет Harpoon та "Нептун".

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Зараз вони (російські кораблі – Ред.) перебувають на великій відстані від наших берегів і фактично тільки запускають ракети по нашій території. Зрозуміло, що це завдає великих руйнувань і жертв, але флот, як бойова одиниця, він пасивний. Пояснюється це тим, що вони дуже побоюються і ракет Harpoon, і ракет "Нептун", – сказав Попович.

"Всі ми чули, що Україна може отримати ракети Harpoon, розміщені на автомобільній базі", – додав він.

Нагадаємо, 17 червня ВМС України в акваторії Чорного моря ракетами Harpoon уразили російській буксир "Васілій Бех" із зенітним ракетним комплексом "ТОР" на борту. Внаслідок чого  "Васілій Бех" затонув.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2981
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