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Российские корабли очень боятся ракет Harpoon и "Нептун" – эксперт

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Российские корабли очень боятся ракет Harpoon и "Нептун" – эксперт

Фото: commons.wikimedia.org

Черноморский флот РФ боится противокорабельных ракет Harpoon и "Нептун".

Находящиеся в Черном море корабли российского флота очень боятся противокорабельных ракет Harpoon и "Нептун".

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "FreeДом".

"Сейчас они (российские корабли – Ред.) находятся на большом расстоянии от наших берегов и фактически только запускают ракеты по нашей территории. Понятно, что это наносит большие разрушения и жертвы, но флот, как боевая единица, он пассивен. Объясняется это тем, что они очень опасаются и ракет Harpoon, и ракет "Нептун", – сказал Попович.

"Все мы слышали, что Украина может получить ракеты Harpoon, размещенные на автомобильной базе", – добавил он.

Напомним, 17 июня ВМС Украины в акватории Черного моря ракетами Harpoon поразили российский буксир "Василий Бех" с зенитным ракетным комплексом "ТОР" на борту. В результате чего "Василий Бех" затонул.

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