Сколько стоит амуниция бойца, которую необходимо иметь в комплект к тому, что выдают

ТСН сделала подборку самых необходимых вещей, которые, скорее всего, придется приобрести тем, кто собирается в армию.

Сколько примерно будет стоить одеться на фронт и что не стоит покупать, выяснила ТСН.

"Все необходимые вещи вам должны дать, когда вы придете в армию, но этого вам точно не хватит", — говорит военный Андрей.

Трусы военные сшитые для мужчин, женщины могут либо остаться в своем привычном белье, либо приобрести себе такие же за 106 гривен. Не обойтись и без термобелья: тонкое – 665 гривен, или флисовое – 434 гривны.

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«Термобелье флисовое, оно больше всего понадобится для статической работы на позициях, в окопах, на позициях, но ни в коем случае не в движении», — напоминает Андрей.

ФОРМА

Классическую пиксельную форму выдают в войсках. «Я бы советовал приобрести еще один-два комплекта для того, который вам выдадут», — добавляет боец.

Дополнительные расходы: перчатки – 773 гривны, панама – 390 гривен, наколенники – 820 гривен. «В таких наколенниках только, если на позиции. Вы можете натереть себе ногу», – добавляет Андрей.

Комплект пиксельный – 2229 гривен, носки – 85 гривен и по совету их нужно иметь 3-4 пары.

Женщинам подойдет тактическая одежда в цвете оливы: штаны – 1700 гривен, боевая рубашка еще 1500 гривен. А еще ремень – 325 гривен, картуз – 325 гривен, перчатки беспалые – 385 гривен.

БЕРЦЫ

Государство обязательно выдаст берцы «Таланы», но на замену рекомендуют приобрести ботинки – бюджет около 10 тысяч гривен. Но не черного цвета, который демаскирует.

МАСКИРОВАНИЕ

Костюм маскировочный обойдется в 1400 гривен, а кикимора – в 2576 гривен. «Это костюм для разведчика, для снайпера. Если вы не знаете, зачем вам этот костюм, то я не советую брать», – говорит Андрей.

ЗАЩИТА

Хотя государство всем обеспечивает, магазины предлагают выбрать облегченный вариант защиты. Плитоноска –1650 гривен, плиты – 9400 гривен, шлем – 15600 гривен, кавер – 806 гривен.

«Кавер – это неотъемлемая часть шлема, надо, чтобы была, потому что сам шлем себя проявляет», – объясняет военный.

Еще ременно-плечевая система 2200 гривен.

СНАРЯЖЕНИЕ

Вещи, которые лучше иметь с собой: «У вас будет маленький рюкзак и большой рюкзак – баул. Потребуется гидратор с системой кемелбак. Набор для выживания – здесь у нас огниво, крючки, мультитул. Нож может быть бертолитовый, кружка титановая туристическая, достаточно легкая. Зимний спальник, рассчитанный до минус 10», – показывает военный.

Итак: титановая кружка — 1900 гривен, куртка софтшел — 2229 гривен, набор для выживания — 1870 гривен, нож — 3685 гривен, мультитул — 980 гривен, кемелбек — 1400 гривен, гидратор — 773 гривны, рюкзак 44 л. - 2688 гривен, спальник – 2190 гривен, флисовая кофта – 1900 гривен.

Боец советует, не пытайтесь сразу скупить все, особенно то, чем не умеете пользоваться. "Есть вещи, которые не нужно брать с собой, если вы не умеете ими пользоваться, это калиматоры, магнифайеры, это гоупрошки, это активные наушники, если вы не умеете. То же касается тепловизоров, ПНВ, квадрокоптеров", – говорит он.

И добавляет, не привыкайте к вещам – это только расходящийся материал. «Вещей должно быть минимально, что вы можете их собрать и унести. Со всем остальным будьте готовы попрощаться», – говорит Андрей.

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