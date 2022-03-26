Українським АЗС встановили ціни на преміальне пальне – Шмигаль

Також міністр зазначив, що ціни на звичайне пальне знизилися.

Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку: встановив українським АЗС ціни на преміальне пальне.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Загалом, ціна на преміальне пальне не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного.

"Таким чином ми нівелюємо можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни", - йдеться в повідомленні.

Також міністр зазначив, ціни на бензин та дизель знизилися 5-10 гривень, пальне знову з'явилося на багатьох АЗС. Із Європи до України поїхали тисячі тонн пального.

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