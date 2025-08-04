Українців готуватимуть до нацспротиву з 14 років: деталі від Міноборони

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В Україні від 14-річного віку запроваджуватимуть цикл підготовки до національного спротиву у межах реформування системи військової підготовки молоді та студентів.

Про повідомив в.о. начальника відділу політики національного спротиву Міноборони Ігор Хорт, пише “Укрінформ”.

З його слів, замість базової загальновійськової підготовки буде впроваджено нову модель – основи національного спротиву, яка охопить усіх громадян.

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“Ми зараз відходимо від тієї системи, де все зводилося до БЗВП. Це більше не просто навчальна дисципліна, це цикл підготовки громадян до національного спротиву”, - каже представник Міноборони.

Цикл підготовки до нацспротиву починається від 14 років. Зокрема, через участь у військово-патріотичних іграх таких, як «Сокіл», «Джура», а також вивчення оновленого предмета «Захист України», що вже впроваджується в школах і профтехосвіті. Також буде скасовано БЗВП у вишах. Його замінять «Основи національного спротиву», але без присвоєння військової спеціальності.

«Це не про військову спеціальність. Це про мотивацію, про готовність захищати країну. Предмет "Основи національного спротиву" буде обов’язковим як для хлопців, так і для дівчат. Не хочеш проходити – відраховуйся з навчального закладу”, – наголосив Хорт.

Він пояснює, що новий підхід передбачає практичну участь у навчанні. Зокрема, маніпуляцію зі зброєю, тактичну та вогневу підготовку.

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За словами Хорта, ще один цикл підготовки до національного спротиву – це центри «18-60+».

“Ми створюємо центри підготовки для всіх: резервістів, студентів, охочих. Кожен зможе прийти, потренуватися, потримати зброю, зрозуміти свій рівень”, - додав представник Міністерства оборони.

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Дата публікації 15:10, 04.08.25 Кількість переглядів 11 Як змінюється українська школа: оновлений стандарт, виклики та шляхи розвитку освіти