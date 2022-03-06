"Укрзалізниця" додала поїзди та вагони для евакуації

"Укрзалізниця" додала поїзди та вагони для евакуації

До Харкова їдуть потяги 5426 (минув Миронівку) та 5424 (пройшов Знам'янку)

Як повідомили в "Укрзалізниці", наразі понад 50 тонн гуманітарного грузу за добу перевозить залізниця.

"І вже готові вивозити до безпечних місць десятки тисяч дітей, матерів та маломобільних людей - усе щоб дати нашим захисникам справно попрацювати", - зазначила УЗ.

Тож, для евакуації додано ще поїзди та вагони:

Двоповерхова Skoda та 18 спальних вагонів вже відкрили двері для пасажирів, ще 10 вагонів у найближчому резерві;

Hyundai Rotem прибуде на посадку o 8:30;

Поспішають до Харкова поїзди 5426 (минув Миронівку) та 5424 (пройшов Знам'янку);

Ближе до вечора ще 19 додаткових вагонів та більше Інтерсіті!

Раніше повідомлялося, що вже о 09:00 6 березня з Дніпра рушає перший прямий рейс на Хелм (Польща) - звідти зручні пересадки до великих польських міст, включно зі столицею, безкоштовно.

"Приміськими поїздами відправляємось до П'ятихаток о 10:00 з подальшою пересадкою у львівському напрямку. Рівно о 12:00 відкриваємо посадку на додатковий евакуаційний рейс якісними купейними вагонами до Львова. Hyundai Rotem до Києва, а також спальні вагони до Трускавця і Рахова - по обіді за графіком, починаючи з 14:00", - йдеться у повідомленні.