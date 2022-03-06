"Укрзалізниця" добавила поезда и вагоны для эвакуации

В Харьков едут поезда 5426 (прошл Мироновку) и 5424 (прошёл Знаменку)

Как сообщили в "Укрзализныце", сейчас более 50 тонн гуманитарного груза в сутки перевозит железная дорога.

"И уже готовы вывозить в безопасные места десятки тысяч детей, матерей и маломобильных людей — все, чтобы дать нашим защитникам исправно поработать", — отметила УЗ.

Для эвакуации добавлены еще поезда и вагоны:

Двухэтажная Skoda и 18 спальных вагонов открыли двери для пассажиров, еще 10 вагонов в ближайшем резерве;

Hyundai Rotem прибудет на посадку в 8:30;

Торопятся в Харьков поезда 5426 (прошл Мироновку) и 5424 (прошёл Знаменку);

Ближет к вечеру еще 19 дополнительных вагонов и Интерсити!

Ранее сообщалось, что уже в 09:00 6 марта из Днепра отправляется первый прямой рейс на Хелм (Польша) — оттуда удобные пересадки в крупные польские города, включая столицу, бесплатно.

"Пригородными поездами отправляемся в Пятихатки в 10:00 с последующей пересадкой во львовском направлении. Ровно в 12:00 открываем посадку на дополнительный эвакуационный рейс качественными купейными вагонами во Львов. Hyundai Rotem в Киев, а также спальные вагоны в Трускавец и Рахов — после обеда по графику, начиная с 14:00", — говорится в сообщении.