Увесь Харків залишився без світла, опалення та води унаслідок ракетного удару

Метро та наземний електротранспорт не курсують.

Увесь Харків та частина Харківської області залишилися без світла, опалення та води внаслідок російської масованої ракетної атаки.

Про це "Суспільному" повідомив речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.

"Була уражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції. У всьому місті немає напруги, тому на об'єктах критичної інфраструктури, у медичних закладах ми перейшли на генератори", - зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

На Харківщині світло почало частково з'являтися у Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах. Орієнтовний час відновлення електропостачання в регіоні не прогнозують.

Харківське метро наразі працює в режимі укриття. Наземний електротранспорт також не курсує.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні. На Харківщині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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