В аквапарку 16 дітей з Вінниччини отруїлися парами хлору

В аквапарку 16 дітей з Вінниччини отруїлися парами хлору

Після відвідування аквапарку у 16-х дітей з’явилися прояви гострого отруєння.

В аквапарку на Хмельниччині 16 дітей з Вінницької області отруїлися хлором.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

50 жителів Вінницької області відпочивали у розважальному комплексі на Хмельниччині. Серед них було 34 дитини віком від 2 до 7 років.

Після відвідування аквапарку у 16-х дітей з’явилися прояви гострого отруєння — сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня важкості. Всі вони отримали медичну допомогу у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. 13 дітей медики відпустили додому, ще 3 дітей було госпіталізовано.

Попередньою причиною отруєння називають перевищення допустимого часу безперервного перебування в приміщеннях, де застосовуються речовини для дезінфекції. Діти були в аквапарку від 08:30 до 16:30.

Нагадаємо, що на Львівщині 10 дітей отруїлися невідомою речовиною після хокейного матчу.

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