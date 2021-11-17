В Одесі 104-річна бабуся отримала закордонний паспорт

Паспорт для виїзду за кордон видано Софії Цуркан.

104-річна мешканка Одеси Софія Цуркан отримала закордонний паспорт. Тепер вона зможе пройти лікування за кордоном.

Про це повідомили у пресслужбі Міграційної служби Одеської області.

У Міграційній службі на оформлення закордонного паспорта Софію Цуркан прийняли за пільгами, як людині якій понад 80 років.

У відомстві також зазначили, що жінка є корінною одеситкою та все своє життя жила і працювала в Одесі.

Раніше жителька американського штату Північна Кароліна Алелія Мерфі відсвяткувала 114 день народження. У цей день вона розповіла, що потрібно робити, щоб дожити до такого віку. Алелія все життя дотримувалася правильного харчування і займалася спортом. Близькі також кажуть, що вона ніколи не вживала алкоголь, але завжди любила газовану воду, морозиво і шоколад. Мерфі ж додала, що потрібно також бути порядною людиною та вірити у Бога.

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