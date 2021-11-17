Довгожителі України: жінка на Полтавщині відсвяткувала 107 день народження

Жінка каже, що не знає секрету довголіття.

107 день народження відсвяткувала Ковтун Ганна, яка є довгожителькою Градизька - селище міського типу в Україні, центра Градизької селищної громади Кременчуцького району Полтавської області.

Про це у Facebook повідомив очільник громади Мирослав Носа.

Народилася іменинниця в далекому 1914 році, в селі Броварки.

"Наразі почуває себе добре, тримається впевнено, секрету довголіття і досі не знає. На час вітання в будинку вже був накритий стіл, донька Софія Григорівна з гостями нас чекала", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що довгожитель з Тернопільщини відзначив 102-й день народження з чаркою і люлькою в руках.

Раніше жителька американського штату Північна Кароліна Алелія Мерфі відсвяткувала 114 день народження. У цей день вона розповіла, що потрібно робити, щоб дожити до такого віку. Алелія все життя дотримувалася правильного харчування і займалася спортом. Близькі також кажуть, що вона ніколи не вживала алкоголь, але завжди любила газовану воду, морозиво і шоколад. Мерфі ж додала, що потрібно також бути порядною людиною та вірити у Бога.

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