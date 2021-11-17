Астрологічний прогноз на 17 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: від роздумів та розгойдування необхідно перейти до активних дій – вони виявляться успішними та дозволять досягти бажаного. Можна також виправляти та коригувати те, що було помилково зроблено раніше.

Символ дня: горн.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 5.

Колір дня: бузковий, фіолетовий.

Камені дня: гіацинт, сапфір, лазурит.

За якусь частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: недуги цього дня, які, зазвичай, пов'язані з психосоматикою, минають швидко і не залишають слідів. Недуги, пов'язані з кишечником, лікуються виключенням із харчового раціону продуктів, що його подразнюють: молоко, копченості, алкоголь.

Афоризм дня: наполегливість долає будь-які перешкоди.

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб та стосунки дня: можна відвідувати рідних та зустрічатися з друзями. Від укладання шлюбу краще відмовитись.

Містика дня: за відповіддю на важливе запитання найкраще звертатися до екстрасенсів – вони особливо ясно побачать те, що потрібно.

Табу дня: не можна перевантажувати зір – це може негативно зашкодити його гостроті.

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