Астрологический прогноз на 17 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: от размышлений и раскачки необходимо перейти к активным действиям – они окажутся успешными и позволят достичь желаемого. Можно также исправлять и корректировать то, что было ошибочно сделано ранее.
Символ дня: горн.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 5.
Цвет дня: сиреневый, фиолетовый.
Камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: недуги этого дня, которые, как правило, связаны с психосоматикой, проходят быстро и не оставляют следов. Недомогания, связанные с кишечником, лечатся исключением из пищевого рациона продуктов, которые его раздражают: молоко, копчености, алкоголь.
Афоризм дня: настойчивость преодолевает любые препятствия.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: можно навещать родных и встречаться с друзьями. От заключения брака лучше отказаться.
Мистика дня: за ответом на важный вопрос лучше всего обращаться к экстрасенсам – они особенно ясно увидят то, что нужно.
Табу дня: нельзя перегружать зрение – это может негативно сказаться на его остроте.
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