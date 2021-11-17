Астрологический прогноз на 17 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: от размышлений и раскачки необходимо перейти к активным действиям – они окажутся успешными и позволят достичь желаемого. Можно также исправлять и корректировать то, что было ошибочно сделано ранее.

Символ дня: горн.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 5.

Цвет дня: сиреневый, фиолетовый.

Камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: недуги этого дня, которые, как правило, связаны с психосоматикой, проходят быстро и не оставляют следов. Недомогания, связанные с кишечником, лечатся исключением из пищевого рациона продуктов, которые его раздражают: молоко, копчености, алкоголь.

Афоризм дня: настойчивость преодолевает любые препятствия.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: можно навещать родных и встречаться с друзьями. От заключения брака лучше отказаться.

Мистика дня: за ответом на важный вопрос лучше всего обращаться к экстрасенсам – они особенно ясно увидят то, что нужно.

Табу дня: нельзя перегружать зрение – это может негативно сказаться на его остроте.

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