17 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В старину наши предки верили, что в этот день нельзя выходить из дома, чтобы не сглазить на себя несчастье.

Какой сегодня день

В среду, 17 ноября, в мире отмечают Международный день студентов, Всемирный день недоношенных детей и Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких.

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В Украине в этот день также празднуют День студента, в Чехии и Словакии отмечают День борьбы за свободу и демократию, в Азербайджане – День национального возрождения.

Памятные даты 17 ноября

1663 — заключены так называемые "Батуринские статьи" между гетманом И. Брюховецким и московским правительством, которые несколько ограничивали гетманскую власть в Украине в пользу московского царя.

1804 – основан университет в Харькове.

1869 – в Египте официально открылся Суэцкий канал.

1913 — по Панамскому каналу проходит первое судно.

1939 – тысячи студентов города Праги и их преподавателей вышли на улицы города, протестуя против нацистской оккупации, но были арестованы и расстреляны или отправлены в концлагеря. В память об этом событии Украина, согласно Указу Президента (№ 659/99, от 16 июня 1999), вместе с мировым сообществом отмечает День студента.

1948 – введен в эксплуатацию газопровод Дашава – Киев, диаметром 500 мм и длиной 509 км. Официальный день основания "Киевтрансгаза".

1989 — Полиция разогнала студенческую демонстрацию в Праге, приуроченную к 50-летию протестов против нацистской оккупации 1939 г. С этого фактически началась "бархатная революция", свергшая коммунистическую власть в Чехословацкой Социалистической Республике.

Протесты в Праге, ноябрь 1989 года / Associated Press

Церковный праздник сегодня 17 ноября

17 ноября отмечается память двух священномучеников – Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея.

По преданию они были учениками святого Тита — последователя апостола Павла. Активно проповедуя христианство, Никандр и Ермей обратили многих язычников в свою веру. Об их деятельности стало известно правителям, которые поклонялись идолам, и христиан схватили. Однако ни уговоры, ни угрозы, ни пытки не заставили Никандра и Ермея отречься от веры. В конце концов, после жестоких пыток мучеников они погибли.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя выходить за пределы дома и выносить из него что угодно

Нельзя сегодня ходить по перекрестку

Не празднуйте свадьбу, не заводите новые знакомства, не начинайте важных дел – хорошего результата не будет

Приметы на 17 ноября

В старину считалось, что в этот день непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор. "Ярема – сиди дома", – говорили в народе. Если ослушаться этого совета, можно было столкнуться с нечистой силой и вызвать разные неприятности.

Считалось также, что злые духи на Ярему пытаются сами погрузиться в дом, чтобы утащить раскаленный уголь из печи. Поэтому было принято в этот день не давать огню никому из соседей, чтобы из дома не вышло счастья.

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Именины 17 ноября

День ангела (именины) сегодня, 17 ноября, празднуют Александр, Евгения, Иван, Илья, Николай, Степан.

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