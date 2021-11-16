З Днем студента: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

В Україні День студента відзначається разом із світовою спільнотою 17 листопада.

17 листопада у світі щорічно візначається Міжнаордний день студента. В Україні цей день за часів незалежності також було встановлено святковим президентським указом.

Історія свята

Історія свята пов'язана з трагічними подіями 28 жовтня 1939 року у Празі, коли поліція і підрозділи СС розігнали демонстрацію з нагоди 21 річниці створення Чехословацької Республіки. Тоді внаслідок сутичок загинув студент медичного факультету Ян Оплетал. Наступного дня у Берліні відбулася нарада за участю Адольфа Гітлера, на якій було ухвалено рішення закрити чеські вищі навчальні заклади "на три роки". Майно університетів підлягало конфіскації. Це спровокувало нові хвилі протестів і 17 листопада відбулися масові арешти чеських студентів у Празі та інших університетських містах. 9 провідних представників студентських організацій було страчено в празьких в'язничних стінах, понад 1200 арештовано і наступного дня відправлено в Заксенгаузен.

На своїх зборах 1941 року в Лондоні Міжнародна Рада Студентів ухвалила заяву, у якій день 17 листопада в пам'ять про події в Чехії було оголошено Міжнародним днем студентів.

В Україні День студента відзначається разом із світовою спільнотою. Свято було встановлено президентським указом 1999 року в пам'ять про трагічні події.

Варто зазначити, що в сучасному світі День студента позиціонується не як траурний день пам'яті, а як свято молодості, жаги до життя та великих звершень. Традиційно майже кожен великий ВНЗ робить своє святкування у форматі квартирників, самоорганізованих вечірок в гуртожитках або безпосередньо в університетах, або влаштовує офіційні заходи з нагоди дня студента у ВНЗ.

Привітання з Днем студента у віршах

У Міжнародний день студентів

Бажаю радісних моментів,

Веселощів, емоцій виру,

Насолодитись святом щиро!



Дається легко хай наука,

В біді хай друг протягне руку,

Хай все виходить, все вдається,

Фортуна хвостиком хай в’ється!

***

З Міжнародним днем студента

Вас дозвольте привітати!

Іспити лиш на відмінно

Я бажаю вам складати.



Драйв та радість лиш дарує

Хай студентське вам життя,

Проминуть роки, як вітер,

І не буде вороття.



Хай знання вам допоможуть

У дорослому житті,

Хай студентство вас кружляє

У своєму віражі.

***

Хай юність буде світлою,

Із мріями в душі,

З ентузіазмом й радістю

Ти по життю іди,

Студенте, привітаємо,

Хай в серці буде рай,

Навчайся з задоволенням

І цілей досягай!

***

З Міжнародним днем студентів!

Веселощів, експериментів,

Подій та зустрічей бажаю.

Нехай кохання надихає.



Нехай життя, мов ртуть, вирує,

Надію й радість вам дарує.

Веде до перемог невпинно,

Щастить нехай вам щохвилинно!

***

З Днем студента вітаю,

Хай буде цікавим навчання,

Натхнення у праці бажаю,

Хай здійсняться всі сподівання!

Студентських веселощів й успішної здачі,

Хай будуть для вас всі легкими задачі!

***

У Міжнародний день студентів

Веселощів, експериментів

Всім юним й молодим бажаю.

Хай шансів океан чекає!



Відкриються хай всі дороги,

Забудуться усі тривоги.

Бажаю вам щасливих змін,

Кохання й вдачі навздогін!

***

В день студента я вітаю,

Всього кращого бажаю.

Щоб кохалось і любилось,

В ночі спалось, не тужилось.

Картинки і листівки до Дня студента

З Днем студента

З Міжнародним днем студента

Привітання з Днем студента

Привітання з Міжнародним днем студента

Привітання з Днем студента у прозі

Вітаю з Міжнародним днем студентів. Бажаю щодня перемагати лінь та нудьгу. Бажаю з кожною лекцією ставати на крок ближче до мрії. Бажаю освоювати обрану професію у повній мірі. Бажаю мати у своєму житті багато добрих друзів та безліч можливостей для створення власного щастя.

***

День студентів — хіба існує свято більш веселе, радісне та довгоочікуване? Це наш день, і я тебе з ним вітаю! Хочу побажати, щоб життя завжди було веселим та безклопітним, щоб пари були не занадто довгими й нудними, а кожна сесія проходила легко та без проблем. І хай студентські будні завжди будуть казковими, бо це найцінніші дні в нашому житті!

***

Дорогі студенти зі святом! Нехай цей день подарує яскраві емоції та відчуття! Бажаємо провести його у колі однодумців, творчих, неординарних, креативних та мудрих людей! Особистого вам розвитку, злетів та успіхів! Хай на вас чекають великі перспективи та нові, широкі горизонти.

***

Вітаю з Міжнародним днем студентів. Бажаю яскравих моментів у житті, великих перемог, гідних досягнень, веселих пригод, щасливих зустрічей та великих подорожей! Бажаю не втрачати інтересу до навчання. Бажаю кожен свій день робити плідним, чудовим та неперевершеним. Також бажаю кохання, натхнення та везіння.

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