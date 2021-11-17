В Одессе 104-летняя бабушка получила загранпаспорт

Паспорт для выезда за границу выдан Софии Цуркан.

104-летняя жительница Одессы София Цуркан получила загранпаспорт. Теперь она сможет пройти лечение за границей.

Об этом сообщили в пресс-службе Миграционной службы Одесской области.

В Миграционной службе на оформление загранпаспорта Софию Цуркан приняли по льготам, как человеку которому более 80 лет.

В ведомстве также отметили, что женщина является коренной одесситкой и всю жизнь жила и работала в Одессе.

Ранее жительница американского штата Северная Каролина Алелия Мерфи отпраздновала 114 день рождения. В этот день она рассказала, что нужно делать, чтобы дожить до такого возраста. Аллелия всю жизнь придерживалась правильного питания и занималась спортом. Близкие также говорят, что она никогда не употребляла алкоголь, но всегда любила газировку, мороженое и шоколад. Мерфи добавила, что нужно также быть порядочным человеком и верить в Бога.

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