В Одесі чоловік пробив череп офіціанту через ревнощі до дівчини

Перелом потиличної кістки отримав 21-річний працівник одеського кафе після того, як на нього накинувся 28-річний чоловік.

Про випадок повідомили у поліції Одеської області.

Нападник приревнував дівчину свого брата до потерпілого, і тому кілька разів ударив його кулаком у голову.

Інцидент трапився у закладі швидкого харчування на вулиці Варненській. Причиною конфлікту між чоловіками стала дівчина.

"28-річний правопорушник прийшов до кафе з братом по його кохану і той приревнував свою дівчину до працівника закладу. Зловмисник вирішив постояти за честь родича, тому під час конфлікту накинувся на потерпілого і завдав йому кілька ударів кулаками. Після сутички всі розійшлися по домівках, а наступного дня 21-річний постраждалий звернувся до лікарні та поліції. Медики госпіталізували молодого чоловіка з закритим переломом потиличної кістки", - зазначили у поліції.

Поліцейські встановили особу правопорушника. Він визнав свою провину. На підставі достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі висунули фігуранту звинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що передбачено ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерований до суду. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, у Росії, у Московській області, мати 9-річного хлопчика побила іншу дитину та зламала їй хребет через те, що та штовхнула її сина на дитячому майданчику.

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