Російська пропаганда шокована візитом Зеленського в "оточений" Бахмут

Російська пропаганда не може пояснити, як Зеленський опинився у Бахмуті, який вони, за їх словами, вже давно "оточили та захопили".

Візит українського президента Володимира Зеленського в Бахмут шокував російських пропагандистів, які запевняли свою аудиторію, що місто давно оточене і туди неможна потрапити.

Про це йшлося в ефірі програми пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Обурена візитом Володимира Зеленського у Бахмут вона зажадала пояснень від іншого пропагандиста Олександр Сладкова, який раніше повідомляв, що місто вже майже захоплене російськими загарбниками.

"Що у підсумку у Бахмуті? В українських інтернетах, я певна, ви бачили ці кадри. Повідомляють, що Зеленський з'їздив. І нібито проїхав тією самою дорогою, як до неї не стався, дорогою "смерті", яку повністю контролюють російські артилеристи. Ну, тобто, не контролюють? Чи Зеленський не з'їздив? Як там справи?", — запитала невдоволена Скабєєва.

В свою чергу Сладков пішов від прямої відповіді, заявив, що не володіє інформацією.

"Я не знаю ситуації. Ну, якщо ви питаєте. Ну щось відбувається, я не знаю. Джерела різні бувають. Ми не можемо живитися тим, що написано у Telegram, у якихось зведеннях", — сказав пропагандист, намагаючись зняти з себе відповідальність за минулі заяви про захоплення і оточення Бахмуту.

То чувство, когда ты ещё вчера взял Бахмут и контролируешь все дороги, а сегодня туда приезжает Зеленский.



В итоге приходится на ходу придумывать очередную отмазку для ватников.‍♂️ pic.twitter.com/geeR94fflb — АSLAN (@antiputler_news) March 23, 2023

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російська окупаційна армія після багатьох місяців важких боїв не залишає спроб взяти Бахмут Донецької області, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Втім, ЗСУ успішно протистоять ворогові.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що загроза оточення міста із півночі та півдня все ще залишається. Бої навколо центру тривають. Збройні сили України проводять успішні контратаки біля Бахмута.

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