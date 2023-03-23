В Одессе мужчина пробил череп официанту из-за ревности к девушке

Перелом затылочной кости получил 21-летний работник одесского кафе после того, как на него набросился 28-летний мужчина.

О случившемся сообщили в полиции Одесской области.

Нападающий приревновал девушку своего брата к потерпевшему, и поэтому несколько раз ударил его кулаком в голову.

Инцидент произошел в заведении быстрого питания на улице Варненской. Причиной конфликта между мужчинами стала девушка.

"28-летний правонарушитель пришел в кафе с братом за его любимой и тот приревновал свою девушку к работнику заведения. Злоумышленник решил постоять за честь родственника, поэтому во время конфликта набросился на потерпевшего и нанес ему несколько ударов кулаками. После столкновения все разошлись по домам. На следующий день 21-летний пострадавший обратился в больницу и полицию. Медики госпитализировали молодого человека с закрытым переломом затылочной кости", — отметили в полиции.

Полицейские установили личность правонарушителя. Он признал свою вину. На основании достаточных доказательств, собранных правоохранителями, следователи выдвинули фигуранту обвинения в умышленном тяжком телесном повреждении, что предусмотрено ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса. Обвинительный акт направлен в суд. За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в России, в Московской области, мать 9-летнего мальчика избила другого ребенка и сломала ему позвоночник из-за того, что тот толкнул его сына на детской площадке.

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