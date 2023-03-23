Зеленский посетил в Херсонской области энергетические объекты: детали

Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область посетил один из энергетических объектов области.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

Как отмечается, президент обсудил ситуацию с обеспечением электроэнергией населенных пунктов Херсонщины.

“Пообщались о возобновлении электроснабжения на деоккупированных территориях и ремонте оборудования, разрушенного в результате российских обстрелов. Мы должны обеспечить полное восстановление и защиту нашей энергетики. Благодарен каждому, кто работает для этого и возвращает нашим людям свет”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский 22 марта в Харькове передал городскому голове Игорю Терехову отличие "Город-герой Украины".

Читайте также: