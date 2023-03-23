Зеленский приехал на Херсонщину: о чем общался с местными жителями

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область.
Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Херсонскую область. Там он проверил, как идет восстановление электро- и водоснабжения и восстановление медицинской амбулатории.
Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.
Как отмечается, Зеленский посетил село Посад-Покровское. Там в результате полномасштабного вторжения РФ повреждено много зданий и объектов социальной инфраструктуры.
“Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются. Осмотрели Пункт Несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в селе. Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же, как каждый город и село, которое пострадало от оккупантов”, — подчеркнул президент Украины.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.
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