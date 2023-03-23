Беременная Евгения Эмеральд попала в аварию

Снайперша напугала своих подписчиков.
Снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк", защитница Евгения Эмеральд поделилась с поклонниками грустными новостями.
В Instagram-stories Эмеральд рассказала, что попала в аварию. Защитница очень сильно напугала подписчиков такими сообщениями. Впрочем, Евгения не стала рассказывать больше деталей, а именно что произошло и все ли с ней в порядке. Правда, беременная защитница пообещала, что скоро всем поделится.
"Попала в аварию. Все потом. Завтра", — коротко написала в фотоблоге Евгения.
Напомним, с начала войны Эмеральд находилась на фронте, где защищала страну от российских оккупантов. На войне защитница нашла свою любовь Евгения Стипанюка и вышла замуж. Впоследствии стало известно, что Евгения беременна, и она вернулась со службы домой.
Вскоре защитница должна рожать. Между тем за восемь месяцев беременности фигура Евгении претерпела различные изменения. Эмеральд успела и поправиться, и похудеть.
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