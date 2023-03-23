Вагітна Євгенія Емеральд потрапила в аварію

Снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк", захисниця Євгенія Емеральд поділилася з прихильниками сумними новинами.

В Instagram-stories Емеральд розповіла, що потрапила в аварію. Захисниця неабияк налякала підписників такими повідомленням. Утім Євгенія не стала розповідати більше деталей, а саме що сталося та чи все з нею гаразд. Щоправда, вагітна захисниця пообіцяла, що незабаром всім поділиться.

"Потрапила в аварію. Все потім. Завтра", - коротко написала у фотоблогу Євгенія.

Євгенія Емеральд потрапила в аварію / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, від початку війни Емеральд перебувала на фронті, де захищала країну від російських окупантів. На війні захисниця знайшла своє кохання Євгена Стипанюка та вийшла заміж. Згодом стало відомо, що Євгенія вагітна, тож вона повернулася зі служби додому.

Незабаром захисниця вже має народжувати. Тим часом за вісім місяців вагітності фігура Євгенії потерпіла різних змін. Емеральд встигла і погладшати, і схуднути.

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