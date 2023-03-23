Зеленський приїхав на Херсонщину: про що спілкувався з місцевими мешканцями

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Херсонщину. Там він перевірив, як триває відновлення електро- та водопостачання та відбудова медичної амбулаторії.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, Зеленський відвідав село Посад-Покровське. Там, в наслідок повномасштабного вторгнення РФ пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури.

“Зараз тут триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовується медична амбулаторія, люди повертаються. Оглянули Пункт Незламності та один із мобільних будинків, які встановлено у селі. Поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів”, - наголосив президент України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

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