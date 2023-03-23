Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій: пояснення експерта

Розв'язавши війну проти України, Володимир Путін штовхнув російську економіку під каток безпрецедентних санкцій.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в прямому ефірі телеканалу FREEDOM розповів про те, що існує дві схеми обходу Росією санкцій.

"Одна зі схем нелегальна, друга — легальна. Перша схема полягає в тому, що в Середземному морі стоять супертанкери, на які вантажиться нафта, наприклад, з Новоросійська з дрібніших танкерів. Коли ця нафта завантажена, переглядаються її сертифікати і вона може йти під маркою, наприклад, не російської, а азербайджанської чи казахстанської нафти, якої завгодно. Це перший шлях обходу, але не основний. Основний метод полягає в тому, що Росія поставляє по викидним цінам, тобто значно нижче ціни марки, свою нафту, наприклад, китайським трейдерам чи в Індію. Зараз одним із найголовніших споживачів російських нафтопродуктів стала Саудівська Аравія. Після того, як нафта потрапляє до Індії чи Китаю, вона там переробляється і у вигляді дизельного пального чи бензину поставляється у країни ЄС вже як легальний продукт. Те ж саме можна сказати про країни Північної Африки, звідки зараз поставляється дуже багато дизельного пального, зробленого з російської нафти. Це, в першу чергу, Марокко, Туніс, Єгипет. Це основна схема. Але як не дивно, Саудівська Аравія, яка сама виробляє дуже багато нафти і виробляє нафтопродукти, є важливим покупцем російських нафтопродуктів. Теж за цією схемою, просто саудівці купують російські нафтопродукти, а потім вже їх переробляють і продають значно дорожче на світових ринках", - сказав експерт.

Нагадаємо, за оцінками Bloomberg Economics, хоча російська економіка й уникне краху, вона залишиться в напруженості і до 2026 року зменшиться на 8% порівняно з тим, що було б, якби Путін не наказав напасти на Україну в лютому 2022 року.

У листопаді 2022 року стало відомо, що в Росії розпочався процес глибокої рецесії. Адже обсяги виробництва там скорочувалися протягом двох кварталів поспіль. Окрім того, ситуація в економіці погіршується через оголошену мобілізацію.

Раніше стало відомо, що Росія витратила на війну $ 114,4 млрд (близько $10 млрд щомісяця) - це третина всіх доходів російського бюджету за 2021 рік. Найбільше грошей було витрачено на забезпечення військових - $36 млрд за рік. Ще $ 24,7 млрд пішло на зарплати і $29,1 млрд - на компенсацію пораненим і сім'ям загиблих.