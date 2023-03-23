Как в России ищут пути для обхода санкций: объяснение эксперта

Развязав войну против Украины, Владимир Путин толкнул российскую экономику под каток беспрецедентных санкций.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в прямом эфире телеканала FREEDOM рассказал, что существует две схемы обхода Россией санкций.

"Одна из схем нелегальна, вторая — легальная. Первая схема заключается в том, что в Средиземном море стоят супертанкеры, на которые грузится нефть, например, из Новороссийска из более мелких танкеров. Когда эта нефть загружена, просматриваются ее сертификаты и она может идти под маркой, например, не российской, а азербайджанской или казахстанской нефти, какой угодно. Это первый путь обхода, но не основной. Основный метод заключается в том, что Россия поставляет по бросовым ценам, то есть значительно ниже цены марки, свою нефть, например, китайским трейдерам. или в Индию. Сейчас одним из самых главных потребителей российских нефтепродуктов стала Саудовская Аравия. После того, как нефть попадает в Индию или Китай, она там перерабатывается и в виде дизельного топлива или бензина поставляется в страны ЕС уже как легальный продукт. То же самое можно сказать о странах Северной Африки, откуда сейчас поставляется очень много дизельного топлива, сделанного из российской нефти, в первую очередь Марокко, Тунис, Египет и т. д. Это основная схема. Но как ни странно, Саудовская Аравия, сама производящая очень много нефти и производящая нефтепродукты, является важным покупателем российских нефтепродуктов. Тоже по этой схеме просто саудовцы покупают российские нефтепродукты, а потом уже их перерабатывают и продают значительно дороже на мировых рынках", — сказал эксперт.

Напомним, по оценкам Bloomberg Economics, хотя российская экономика и уйдет от краха, она останется в напряженности и к 2026 году уменьшится на 8% по сравнению с тем, что было бы, если бы Путин не приказал напасть на Украину в феврале 2022 года.

В ноябре 2022 года стало известно, что в России начался процесс глубокой рецессии. Ведь объемы производства там сокращались в течение двух кварталов подряд. Кроме того, ситуация в экономике ухудшается из-за объявленной мобилизации.

Ранее стало известно, что Россия потратила на войну $114,4 млрд (около $10 млрд ежемесячно) – это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. Больше денег было потрачено на обеспечение военных — $36 млрд в год. Еще $24,7 млрд ушло на зарплаты и $29,1 млрд – на компенсацию раненым и семьям погибших.