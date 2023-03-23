Зеленський відвідав на Херсонщині енергетичні об'єкти: деталі

Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Херсонщину відвідав один з енергетичних об’єктів області.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, президент обговорив ситуацію щодо забезпечення електроенергією населених пунктів Херсонщини.

“Поспілкувалися про відновлення електропостачання на деокупованих територіях та ремонт обладнання, зруйнованого внаслідок російських обстрілів. Маємо забезпечити повне відновлення й захист нашої енергетики. Вдячний кожному, хто працює для цього і повертає нашим людям світло”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський 22 березня у Харкові передав міському голові Ігорю Терехову відзнаку “Місто-герой України”.

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